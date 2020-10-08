Почти полмиллиарда тенге выплатил ФМС за стоматологические услуги в Костанайской области

Около 300 тысяч стоматологических услуг оплатил Фонд соцмедстрахования

За 8 месяцев этого года Фондом социального медицинского страхования оплачено 479 млн. тенге за оказание 300 015 стоматологических услуг населению. В том числе оказано 78 061 услуга детям до 18 лет и беременным в плановом порядке, 221 886 услуг стоматологии экстренно отдельным категориям населения, а также 68 услуг ортодонтической помощи детям.

Напомним, что плановая стоматологическая помощь в системе ОСМС оказывается детям до 18 лет и беременным женщинам. Экстренную стоматологическую помощь в системе ОСМС могут получить дети до 18 лет, беременные женщины, участники Великой Отечественной войны, инвалиды 1, 2, 3 группы, многодетные матери, награжденные подвески «Алтын алқа», «Күміс алқа», получатели адресной социальной помощи, пенсионеры по возрасту, больные социально-значимыми заболеваниями, неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства.

Ортодонтическая помощь оказывается детям до 18 лет при врожденной патологии челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий. Также с этого года Фондом социального медицинского страхования по пакету ОСМС предусмотрена поддержка детей из социально незащищенных семей – получателей адресной социальной помощи. Детям в возрасте от 6 до 12 лет будет оказываться ортодонтическая помощь при различных видах зубочелюстных аномалий (дефекты прикуса, микрогнотия челюсти).

«За стоматологической помощью пациент может обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику, независимо от местонахождения. При этом, важно, что, клиника, оказывающая стоматологические услуги, является потенциальным поставщиком Фонда и находится в реестре потенциальных поставщиков», — отмечают в Фонде соцмедстрахования.

По состоянию на 1 сентября 2020 года 28 поставщиков стоматологической помощи, заключивших договора с ФМС, оказывают стоматологические услуги в Костанайской области. Среди них 24 государственные и 4 частные клиники.

«Оказание экстренной и плановой стоматологической помощи осуществляется на основе свободного выбора пациентом (в случае ребенка — родителя или законного представителя) и не требует наличие направления участкового врача по месту прикрепления пациента. Факт оказания услуги и объем стоматологической помощи регистрируются в информационной системе, что является основанием для заключения договора соисполнения между организацией ПМСП и стоматологическими клиниками, который формируется в информационной системе автоматически», — разъяснили в Фонде.

Оплата оказанных услуг проводится через организацию первичной медико-санитарной помощи (поликлинику) по месту прикрепления пациента. Обращаем внимание, что оказанные услуги вносятся в информационную систему по факту их оказания. При отказе в оказании медицинской помощи необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, которое можно установить в Play Market и App Store

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