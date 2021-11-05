Почти полмиллиарда тенге зачислились на банковскую карту костанайцу из-за сбоя в системе

По данному делу уже вынесен приговор. Предприниматель осуждён к 7 годам лишения свободы.

Напомним, 55-летний предприниматель взял банковскую карту у друга для пользования и положил на счет карты 500 тысяч тенге. Перечислив эту сумму за оплату товара, он обнаруживает, что на карте еще появляется такая же сумма денег. За два дня предпринимателю поступило более 416 миллионов тенге. Как оказалось, в банке произошел сбой системы. Предприимчивый костанаец не растерялся. Он стал перечислять деньги на карту знакомым и друзьям по стране, чтобы они могли снять перечисленные деньги и вернуть ему. Мужчина объяснял им, что сам снять не может, так как проблемы с картой. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

С благодарственным письмом на имя министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева обратилось руководство банка.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников департамента полиции Костанайской области, были оперативно расследованы факты хищения денежных средств банка на сумму свыше 416 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый получил 7 лет лишения свободы»,- рассказали работники банка.

«Оперативники УП города Костаная майор полиции Денис Кононенко старший лейтенант в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали мужчину. Уголовное дело качественно расследовали следователи Дана Малянина и Аягоз Толегенова. Полицейские владеют современными методиками расследования, что является важной гарантией защиты прав граждан от новых видов угроз», — отмечается в письме.

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