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Почти половина проверенных игрушек в Казахстане небезопасна — Минздрав

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Более 43 процентов проверенных в Казахстане игрушек не соответствует требованиям безопасности, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, передает  Tengrinews.kz.

«Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг безопасности игрушек. За два месяца 2022 года по республике они отобрали и исследовали 397 образцов, 173 из которых (43,5 процента) не соответствовали требованиям безопасности. Среди них всего одна игрушка отечественного производства, 16 (9,2 процента) — производства государств — членов ЕАЭС, 156 (90,1 процента) — производства других стран.

В основном нарушения касались маркировки (100 процентов), органолептических (3,4 процента) и санитарно-химических (8 процентов) показателей. В составе игрушек производства Китая и Узбекистана обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана», — говорится в сообщении.

С реализации за два месяца на предприятиях торговли сняли 3,6 килограмма игрушек. Это те товары, которые реализовывались без документов и не соответствовали требованиям, в основном производства Китая: куклы, автомобильные трансформеры, наборы машинок, игрушки-антистрессы.

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