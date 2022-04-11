Почти половина проверенных игрушек в Казахстане небезопасна — Минздрав

Более 43 процентов проверенных в Казахстане игрушек не соответствует требованиям безопасности, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана, передает Tengrinews.kz.

«Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ежемесячно проводят мониторинг безопасности игрушек. За два месяца 2022 года по республике они отобрали и исследовали 397 образцов, 173 из которых (43,5 процента) не соответствовали требованиям безопасности. Среди них всего одна игрушка отечественного производства, 16 (9,2 процента) — производства государств — членов ЕАЭС, 156 (90,1 процента) — производства других стран.

В основном нарушения касались маркировки (100 процентов), органолептических (3,4 процента) и санитарно-химических (8 процентов) показателей. В составе игрушек производства Китая и Узбекистана обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана», — говорится в сообщении.