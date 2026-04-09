Пришёл на работу и оскорблял: жителю Федоровского района назначили 20 суток ареста

Федоровский районный суд назначил местному жителю 20 суток административного ареста за повторное нарушение защитного предписания.
Суд установил, что в августе мужчине запретили совершать в отношении женщины действия, способные причинить ей физические или психологические страдания. Однако уже через два дня он пришёл к ней на работу и начал оскорблять.
На заседании мужчина вину не признал. Он пояснил, что зашёл в магазин за сигаретами, после чего между ним и женщиной произошла словесная перепалка.
Суд отверг эти доводы. Также было учтено, что мужчина пытался скрыться от сотрудников полиции и суда, чтобы избежать ответственности.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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