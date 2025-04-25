Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску фельдшера к Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи о признании приказа об увольнении незаконным и его отмене, о восстановлении на работе и оплате за время вынужденного прогула, а также о возмещении морального вреда.

Судом установлено, что истец занимала должность фельдшера в станции скорой неотложной медицинской помощи. В декабре 2024 года, в связи с неисполнением без уважительной причины своих должностных обязанностей с истцом расторгнут трудовой договор.

В ходе судебного разбирательства установлено, что истцу вменили дисциплинарное взыскание в виде увольнения за проступок, за который она уже получила выговор. Тем самым ответчик нарушил процедуру увольнения.

В соответствии с положениями Трудового кодекса РК за каждый дисциплинарный проступок к работнику может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, а увольнение является самостоятельным видом дисциплинарного взыскания.

На основании изложенного суд решил — признать незаконным и отменить приказ о расторжении трудового договора с фельдшером и восстановить на прежнюю должность, взыскать с КГП заработную плату за время вынужденного прогула и моральный вред на общую сумму 1 430 000 тенге.

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