Почти 600 мест свободно в детских садах Костаная

Вот уже несколько лет подряд зачислить ребенка в детский можно только через информационную систему Индиго.

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Заявление, даже без электронной цифровой подписи, можно подать, не выходя из дома, с любого устройства будь то компьютер или телефон. Зачисляют детей круглый год, по мере освобождения мест. При этом выбрать садик в каком-то конкретном районе невозможно.

«То есть подавая заявление на постановку в очередь, вы встаете в очередь не в какой-то конкретный детский сад, а во все сады города или поселка одновременно. Внутри каждого города формируются очереди по году рождения ребенка. Когда подходит ваша очередь, вы выбираете подходящий детский сад среди тех, в которых есть свободные места. Хотелось бы обратить внимание родителей, что во многом ваша ответственность просматривать свободные места, выбирая их, выбирая направления», — сообщила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Очередь может двигаться как вперед, так и назад. Есть несколько категорий льготников, которые могут влиять на этот процесс. Дети военнослужащих и сотрудников спецорганов считаются внеочередниками, а первоочередниками дети из многодетных семей, дети чьи родители имеют инвалидность, а также оставшиеся без попечения родителей.

В самом начале очереди стоят все внеочередники. За ними размещаются следующим образом — один первоочередник и три заявителя у которых нет никаких льгот, затем снова один первоочередник и опять три заявителя без льгот. Вот эта очередь, она формируется по моменту вашего становления на сайт Индиго», — объяснила Анна Лазарева.

Ежедневно от детских садов на Индиго поступает информация об освободившихся местах. И также ежедневно с семи часов утра открывается доступ на три дня для тех, кто стоит первым в очереди. В течение этого времени родители могут взять направление.

«После трех дней доступ в очередь открывается всем пользователям, даже тем, кто встал в очередь буквально вчера или позавчера. И тогда эти свободные места вы выбираете согласно возрастной категории ребенка, возрастной группы. То есть, если у вас ребенок от двух до трех лет, поступить в группу с трех до четырех лет вы не можете», — сказала Анна Лазарева.

При этом сложилась ситауция, когда при очереди около четырех тысяч детей в Костанае, есть и 571 свободное место, как в государственных так и в частных садах с госзаказом. В управлении образования говорят, что это связано с тем, что многие отказываются от направления из-за того что сад, к примеру, не находится рядом с домом.

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