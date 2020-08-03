Почти сотня магазинов, парикмахерские и СТО стали нарушителями карантина в Костанайской области

В Костанайской области работает 91 мониторинговая группа. С 5 июля по 2 августа обследовано 2153 объекта различных форм собственности по соблюдению профилактических, противоэпидемических и карантинных мероприятий, из них выявлены нарушения санитарно-дезинфекционного режима на 147 объектах, наложено 147 штрафов на сумму 7 195 020 тенге, одно дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

С 5 июля по 2 августа проверено 128 объектов, выявлены нарушения на 26, наложено 26 штрафов на сумму 4 382 295 тенге.

«К примеру, продавцы и сотрудники сферы обслуживания работают без масок, перчаток, антисептиков. В том числе 95 магазинов продовольственной торговли, АЗС, парикмахерские, магазины бытовой техники, шиномонтажные пункты, столовая, кафе, СТО. Также наказаны три водителя общественного транспорта. Объекты, которые работали в режиме «запрета на деятельность» и в нарушение «ограничение по времени работы»магазин «Цветы» в Житикаринском районе», — сообщили в департаменте.

В Жангельдинском районе в трех сельских округах проводились торжественные мероприятия «Кыз узату», «Беташар». Наложен штраф на физические лица в размере 41 600 тенге.

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