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Почти треть автомобилей, привезенных из Армении, все еще не прошли регистрацию в Костанайской области

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Почти треть автомобилей, ввезённых в Костанайскую область из Армении, не поставлены на местный учёт.

Всего в области их оказалось 763. На данный момент поставлено на учет 496 автомашин, из них 116 с переоборудованным справа налево рулем управления.

Как сообщили сотрудники полицейского департамента, сейчас изучаются причины, почему владельцы не успели поставить на учет остальные автомобили, а таковых получается более 250. В полиции отмечают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

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