Почти три тонны наркотиков изъяли: МВД усиливает борьбу с наркопреступностью

В Казахстане усиливаются меры по противодействию наркопреступности. Об итогах работы за первый квартал сообщили в Министерстве внутренних дел, передает Polisia.kz.

Ликвидация нарколабораторий

За три месяца текущего года правоохранители ликвидировали 34 подпольные нарколаборатории. Из них 10 занимались производством синтетических наркотиков, ещё 24 — выращиванием и переработкой растительного сырья.

Так, в Талдыкоргане выявлены сразу две лаборатории, организованные гражданами ближнего зарубежья. У злоумышленников изъяли оборудование, реагенты и готовую продукцию. Их деятельность координировалась через DarkNet.

Масштабы изъятий

Всего из незаконного оборота изъято почти три тонны наркотиков, включая 840 килограммов синтетических веществ. По оценкам, это более трёх миллионов разовых доз.

Кроме того, предотвращено использование 11 тонн прекурсоров, предназначенных для производства синтетических наркотиков.

Финансовые меры

В рамках борьбы с наркобизнесом заблокировано около 6 тысяч казахстанских и более 108 тысяч иностранных банковских счетов, по которым ограничены транзакции.

Также заморожены денежные средства на сумму 93 млн тенге. Общий ущерб наркобизнесу превысил 29 млрд тенге.

Работа продолжается

Как отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов, работа в данном направлении будет продолжена.

