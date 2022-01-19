Почти в 10 раз за сутки выросло число заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

18 января в Костанайской области зарегистрирован 291 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,68 %.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 163, г. Рудный – 34, Костанайский район – 29, г.Житикара – 17, г.Аркалык – 15, г.Лисаковск – 12, по 4 случая в Карабалыкском и им.Б.Майлина районах, по 3 случая в Жангельдинском и Камыстинском районах, по 2 случая в Алтынсаринском и Аулиекольском районах, по 1 случаю в Карасуском, Сарыкольском и Федоровском районах.

252 обследованы по самообращению, 35 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных лиц 261 с симптомами заболевания, 30 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 18 января 2022г. зарегистрировано 42 668 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 41 505 человек.

С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 349 755 человек, вторым компонентом 332 018.

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