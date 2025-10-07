В рамках исполнения поручения Главы государства по повышению статуса медицинских работников и усилению их социальной поддержки, за последние семь лет средняя заработная плата врачей в Казахстане выросла в 2,8 раза. Об этом в ходе заседания Правительства доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В частности, она отметила, что переход на систему медстрахования позволило значительно увеличить финансирование. Расходы на здравоохранение стали расти более чем в два раза быстрее – в среднем на 23,8% в год. Благодаря этому в медицину пришли частные инвестиции, а условия труда для самих врачей стали лучше.

«За последние 7 лет средняя заработная плата врачей выросла со 159 тыс. до 442 тыс. тенге. Медицинские расходы на 1 жителя увеличились с 98 тыс. до 258 тыс. тенге. Увеличение финансирования напрямую повлияло на доступность медицинской помощи – количество оказанных услуг на первичном и консультативно-диагностическом уровнях выросло в 2,7 раза», — сообщила Акмарал Альназарова.