Почти вдвое больше костанайцев обратились сегодня в травмпункт городской больницы

В течение дня поступали пациенты в основном с переломами верхних и нижних конечностей, и чаще всего это пожилые люди.

Таких случаев в травпункте со вчерашнего дня не мало. Из-за гололеда количество пациентов стало больше вдвое. За сутки было зарегистрировано около 70 обращений с различными травмами. Самая основная причина — гололёд. Кто-то приходит самостоятельно, других доставляет скорая помощь.

«В основном, люди с переломами верхних и нижних конечностей, также с травмами черепа, потому что подскользнулся, упал и ударился головой. Очень часто обращаются. Я советую людям если какие- то травмы произошли, не откладывать это в долгий ящик, сразу обращаться в травмпункт, чтоб оказывать квалифицированную помощь»,- рассказывает травматолог — ортопед городской больницы Артем Тисленко.

Врач травматолог для такой погоды советует приобрести себе ледоступы или надеть носок на обувь. Зимой и стиль хождения, по словам Артема Тисленко, должен меняться, шаги меньше, а вот руки в карманах держать не желательно, особенно осторожным нужно быть на ступеньках.

«Чаще всего это утренние часы час-пик, люди бегут на автобус, торопятся. За темень, плохо освещается, подскользнулись упали. И в вечернее время, также после работы идут бегут на остановки, где-то до машины бегут. С утра вынос мусора, обращаемость в поликлинику, походы в магазины, где- то на ступеньках, наледь не посыпали песок не убрано, такие моменты приводят к травматизации»,- говорит Тисленко.

Из числа пациентов травмпункта, большая часть это люди преклонного возраста, именно они более всего подвержены травмам на льду. Поэтому травматолог советует пожилым людям всё таки по возможности переждать сильный гололёд, чтобы не подвергать себя опасности.

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