Почти восемьдесят процентов студентов колледжей Костанайской области обучаются бесплатно

Регион оплачивает обучение тех специалистов, которые востребованы на рынке труда. Однако есть и такие профессии, которые абитуриенты даже бесплатно получать не спешат. Связаны они с животноводством и лесным хозяйством.

Артур Ткаченко — абитуриент, он приехал из Айсаринского района сдавать документы в колледж. Парень хочет стать газосварщиком. Семья его решение поддерживает.

«Вообще сейчас такие профессии очень нужные и в сельской хозяйственности нужны, и вообще. Везде. В основном такие профессии сейчас мало кто выбирает», — говорит мама абитуриента Татьяна Ткаченко.

С мамой Артура в Костанайском колледже автомобильного транспорта не согласны. Электрогазосварщик здесь одна из наиболее популярных специальностей. На нее, как и на ряд других, абитуриенты идут охотно.

«Наиболее востребованные специальности — это техники-механики на базе 9 классов, где обучаются 3года и 10 месяцев. Также у нас востребованы рабочие специальности такие как автоэлектрик, электрогазосварщик и автомобилестроение», — говорит секретарь приемной комиссии ККАТ Тулеген Танибаев.

Всего в колледжах региона обучается 23 тысячи студентов, 17 тысяч из них получают образование бесплатно. Причем из года в год количество мест по госзаказу в колледжах растет. В этом году право обучаться бесплатно получат 6614 человек. Государство готово оплачивать учебу студентам, получающим профессию востребованную на рынке труда, чтобы решить проблему с кадрами.

«Учитель, медработник, технолог, агроном или фельдшер, разработчики программного обеспечения — поступление идет на конкурсной основе, то есть где абитуриент может выбрать до четырех специальностей и до четырех колледжей. Сам конкурс на специалистов среднего звена пройдет в конце августа по среднему баллу аттестации, то есть системой будет проведено ранжирование», — говорит главный специалист отдела управления образования Костанайской области Анастасия Коваленко.

То есть те, у кого в аттестате более высокие оценки, и получат право учиться бесплатно. При этом есть специальности, получить которые даже бесплатно нет желающих. То есть о конкурсе там нет и речи. Самыми не популярными в нашем регионе оказались сфера животноводства и лесного хозяйства. Если бюджетные места закрыть не удастся, их перераспределят на другие специальности.

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