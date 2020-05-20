Почти все блокпосты убрали внутри Костанайской области

Решением заседания регионального оперативного штаба протокол №19 от 15 мая 2020 года с 00-00 часов 18 мая 2020 года сняты блок посты между населенными пунктами области, за исключением по периметру области и Житикаринского района. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В связи с этим на территории области выставлено 11 блокпостов. По два в городе Житикара, Аркалык и Узункольском районе. По одному в Карабалыкском, Сарыкольском, Карасуском, Жангельдинском, Камыстинском районах.

Машины могут передвигаться свободно по разрешительным документам. В отсутствии постов будут контролировать полицейские, которые несут службу на трассах.

За прошедшие сутки 19 мая на постах проверено 2008 автомашин и 2669 человек. Отказано во въезде 2 автомобилям. Через область транзитом прошло 195 автомашин. Жалоб со стороны водителей и пассажиров в адрес работы постов не поступало. На блокпостах несут службу 79 сотрудников, 46 полицейских, 20 медицинских работников, 2 представителей акиматов, 11 сотрудников ветеринарии, которые оснащены необходимыми средствами защиты.

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