В Костанае особое внимание уделяется благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.
По его словам, в областном центре насчитывается 550 дворов. За последние пять лет ремонт проведён в 515 из них, что составляет 94% от общего количества.
В текущем году работы выполнены в 52 дворах на сумму 1,5 млрд тенге. В 2026 году планируется обновить ещё 35 дворов, что позволит обеспечить 100-процентный охват программой благоустройства.
Детские и спортивные площадки
Параллельно в городе системно реализуется программа по установке детско-спортивных площадок. В 2025 году в Костанае установлено 40 площадок, из которых 30 появились по инициативе самих жителей.
В целом за период с 2021 по 2025 годы детско-спортивные площадки оборудованы в 350 дворах, что составляет 64% от общего числа. В том числе реализован 51 проект в рамках программы «Бюджет народного участия».
Планы на следующий год
В 2026 году в Костанае планируется реализация ещё 39 проектов по установке площадок. Из них 10 будут профинансированы за счёт городского бюджета, ещё 29 — в рамках «Бюджета народного участия».
В акимате отмечают, что работа по благоустройству дворов и созданию комфортной городской среды будет продолжена с учётом предложений и инициатив жителей.
