Почувствовать себя настоящими водолазами смогли волонтеры Костаная

Профессиональные спасатели проводят для волонтёров курсы. Волонтёров учат, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, эвакуировать людей из опасных зон, а также участвовать в поисково-спасательных операциях. Сегодня обучение проходят 15 добровольцев.

Перед погружением четко ставится задача, проверяется знание сигналов, если их не знают, то сделать что-то под водой человек не сможет, даже сообщить, что ему плохо или он устал.

«Был продемонстрирован учебный спуск водолаза, то есть был затоплен манекен, и было показано как работают водолазы, и как работают поисково-спасательные бригады. Также им было показано наше водолазное снаряжение, оборудование и с чем нам приходится работать», — говорит руководитель водолазно-спасательного отделения РГУ «Оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области МЧС РК» Алексей Лавриченко.

Обучать волонтеров начали с понедельника, спасатели отмечают, что их помощь будет хорошим подспорьем. Так как в Костанайской области водолазов катастрофически не хватает. Валентина Перова — волонтер, на обучение, говорит женщина, ходит с большим удовольствием. Заниматься волонтерством она начала только год назад, но за это время уже не раз участвовала в поиске пропавших детей, в том числе и на водоемах.

«Это очень интересно. Знаете, ситуации бывают всякие в жизни и, возможно, не окажется нужных людей знающих, как правильно оказывать помощь, или как правильно предпринимать. Вот именно для этого нас подготавливают, чтобы мы могли в любой день или ночь выезжать на подобные мероприятия», — говорит волонтёр Валентина Перова.

Каждый смог надеть на себя костюм для подводного погружения, и попробовать на несколько минут почувствовать себя настоящим водолазом. Обучение проходит в рамках пилотного проекта по созданию мобильной группы волонтеров для реагирования на разные чрезвычайные ситуации. ДЧС-ники сейчас готовят 15 кандитатов, которые смогут войти в состав этой мобильной группы. Волонтеры учатся оказывать первую медицинскую помощь, а также эвакуировать людей из опасных зон, и участвовать в поисково-спасательных операциях.

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