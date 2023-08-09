Почувствуем арктический воздух. Прогноз на три дня от синоптиков Казгидромета

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Прогноз на ближайшие три дня опубликовали синоптики Казгидромета.
После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона.
В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострения фронтальных разделов.
По территории страны, за исключением западных регионов пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с.
При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.