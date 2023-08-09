Почувствуем арктический воздух. Прогноз на три дня от синоптиков Казгидромета

Прогноз на ближайшие три дня опубликовали синоптики Казгидромета.

После длительной жары жители большинства регионов Казахстана почувствуют прохладу арктического воздуха, при этом на юге, востоке страны сохранится влияние Южного циклона.

В результате столкновение двух воздушных масс ожидается обострения фронтальных разделов.

По территории страны, за исключением западных регионов пройдут дожди, временами сильные с грозами, градом, порывистым ветром до 15-25 м/с.

При грозе вероятны шквалистые усиления ветра.

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