Почувствуем настоящую весну. Прогноз погоды на 31 марта-2 апреля 

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В тыл циклону, принесшему по-настоящему зимнюю погоду в северных регионах страны, начнет смещаться западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков, за исключением крайних западных и северных регионов республики.
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Также антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну.
Днем на западе республики столбики термометров достигнут отметки до +10+20 градусов, в северных, восточных регионах до +5+13 градусов, а в южной половине и во все до +15+23 градусов.
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