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Мокрый снег. Прогноз погоды на 13-15 сентября

На северную половину Казахстана будет оказывать влияние Северо-западный холодный антициклон.

На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди, в горных районах востока, юго-востока ночью возможен переход дождя в мокрый снег.

14-15 сентября на востоке – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра.

В ночные часы на севере, северо-западе, в центре, 15 сентября на востоке, в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются заморозки до 3 градусов.

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