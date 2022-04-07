Почувствуют даже здоровые. Магнитные бури в апреле

Какие временные возмущения магнитосферы Земли, известные как магнитные бури, ждут нас в апреле.

На четвертый месяц года метеорологи прогнозируют 4 периода геомагнитных всплесков. Несколько промежутков будут затяжными и мощными, некоторые пиковые показатели могут достигать 6-7 баллов, передает obltv.ru

Магнитные бури апреля 2022 по периодам

Точный прогноз магнитной бури возможен только на ближайшие дни, остальные прогнозы моделируются на паттернах разных периодов, будем дополнять/изменять данные по мере появления более точной информации:

С 06.04 по 08.04 – в данный период возможна серьёзная магнитная аномальность с пиком 7 апреля. Прессинг могут почувствовать на себе даже здоровые люди.

С 25.04 по 29.04 – ещё одна возможная растянутая фаза повышенной активности магнитосферы, которая может содержать довольно заметные изменения, стоит поберечься, не переутомлять себя и сохранять ровный психологический настрой.

30.04 – в последний день месяца магнитные поля могут продолжить “бушевать”, возможен заключительный бурный скачок, провоцирующий у метеочувствительных вялость и раздражительность.

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