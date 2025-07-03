Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, распространила важную информацию для педагогов страны,...
Выпуск ТВ-новостей — 02.07.25-видео
Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены в апелляционные жалобы осужденной Т. и...
После учета малого бизнеса в статистике средняя заработная плата в Казахстане опустилась до 399 237...
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