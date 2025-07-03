Судебной коллегией по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены в апелляционные жалобы осужденной Т. и ее защитников на приговор суда №2 города Костаная, по которому Т. осуждена за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды «Finiko», совершённое группой лиц по предварительному сговору, причинившее ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с декабря 2019 года по июль 2021 года подсудимая, действуя в сговоре с неустановленными лицами, распространяла через «WhatsApp» ложную информацию о мнимых инвестиционных программах проекта «Finiko», агитируя граждан вносить денежные средства.

Привлеченные средства подвергались процедуре «биткойн миксера» для усложнения отслеживания транзакций, которые в дальнейшем аккумулировались в данный организации, а остальная часть направлялась на выплаты дивидендов, создавая видимость исполнения принятых обязательств для привлечения денежных средств от новых клиентов.

В результате преступных действий подсудимой 36 гражданам был причинен материальный ущерб на общую сумму более 126 миллионов тенге.

Суд первой инстанции признал жительницу Костаная виновной и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Апелляционная инстанция областного суда оставила приговор суда без изменения.

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