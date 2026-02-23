В Костанае сохраняются показатели, превышающие среднемноголетние значения по ряду гидрометеорологических параметров. Об этом на аппаратном совещании сообщил директор филиала РГП «Казгидромет» Адель Ахметов.

По состоянию на 20 февраля 2026 года высота снежного покрова в городе составляет 26 сантиметров, что на 6 сантиметров выше нормы. Запасы воды в снеге достигают 62 миллиметров при среднемноголетнем значении 52 миллиметра — это на 19% выше климатической нормы.

«Глубина промерзания почвы в Костанае составляет 110 сантиметров. С учётом таких показателей инфильтрационная способность почвы снижена, что в период активного снеготаяния может привести к увеличению объёма поверхностного стока», — отметил Адель Ахметов

На реке Тобол в пределах города сохраняется устойчивый ледостав. Толщина льда на сегодняшний день составляет 47 сантиметров.

