Министерство национальной экономики РК приступило к разработке обновлённой модели реализации программы «Ауыл аманаты». Она станет ключевым инструментом государственной поддержки в сфере комплексного развития сельских территорий. В рамках концепции предусмотрена приоритетная реализация проектов в перспективных сёлах с одновременным развитием инженерной и социальной инфраструктуры.

Основное внимание будет сосредоточено на населённых пунктах с высоким потенциалом роста. Их перечень был определён ещё в 2019 году и актуализирован в 2023 году на основе предложений акиматов. Проекты будут сопровождаться модернизацией систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также созданием комфортных социальных условий.

Программа ориентирована на поддержку сельского предпринимательства. Среди механизмов поддержки — микрокредитование и лизинг под 2,5 %. Сейчас министерство обновляет правила, включая подходы к определению специализации населённых пунктов через скрининг.

Параллельно расширяется перечень направлений микрокредитования с учётом региональной специфики. Включены новые виды деятельности, отражающие приоритеты социально-экономического развития территорий. Так, по предложениям акиматов области Абай и ВКО в перечень включён туризм как перспективная отрасль для малого бизнеса.

Также предусмотрено создание малых индустриальных зон — для повышения доходов сельчан, сокращения издержек и развития логистики. Они станут площадками для хранения, переработки и сбыта продукции, а также создадут новые рабочие места на местах.

На реализацию новой модели в 2025 году из республиканского бюджета будет выделено 50 млрд тенге. Планируется выдать свыше 5 тысяч микрокредитов.

Как покупатели-мошенники крадут деньги с карт казахстанцев Мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Обещают перевод, но в...

​​Дата проведения выпускных стала известна в Казахстане Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом...

Поезд и автомобиль столкнулись на станции Костанай О дорожно-транспортном происшествии на станции Қостанай, сообщила пресс-служба КТЖ. 10 мая в 11:20 на станции...