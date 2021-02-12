Под арест. Костанаец не захотел отрабатывать 100 часов общественных раб

100 часов общественных работ заменили осужденному арестом на 25 дней. Об этом сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области.

Причиной стало уклонение от пробационного контроля и несоблюдение условий отбывания. Осужденного приговорили к 100 часам общественных работ. Однако отрабатывать мужчина не захотел, и решил скрыться от инспекторов и надзора.

После объявленных розыскных мероприятий, его нашли и инспекторами было принято направить дела в суд.

Суд удовлетворил иск, и теперь мужчина будет вместо облагораживания территорий будет отбывать наказание «по ту сторону».

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