Жители Костаная обратились к городским властям с просьбой установить автобусную остановку с павильоном в районе КСК, у садового общества «Энергетик». Сегодня утром, когда в городе шёл снег с дождём, людям — в том числе родителям с детьми, идущими в детский сад, — пришлось ждать транспорт без какого-либо укрытия от непогоды.

По словам инициаторов обращения, появление оборудованного остановочного пункта улучшит условия ожидания общественного транспорта, повысит безопасность и дисциплину посадки, а также снизит риски травматизма в гололёд.

Жители просят рассмотреть вопрос об установке павильона и нанесении официальной остановки, чтобы водители общественного транспорта останавливались в указанном месте.

Горожане рассчитывают, что вопрос будет изучен и включён в ближайшие планы по развитию транспортной инфраструктуры района КСК.