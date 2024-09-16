Под контроль с воздуха взяты трассы в Костанайской области. Кто уже попался?

Стражи порядка теперь обеспечивают дорожную безопасность с помощью беспилотных летательных аппаратов. В рамках ведомственного взаимодействия прокуратура, сотрудники ДЧС и полицейские апробировали совместный проект на республиканских автодорогах, с наибольшим количеством аварийно-опасных участков. Для этих целей используются как полицейские дроны, так и дроны находящиеся на вооружении в ДЧС области.

Со слов спасателей дальность полета составляет 50 километров, скорость почти 100 км/час. Они способны фиксировать нарушения ПДД и государственные номера на расстоянии до двух километров.

Только за два дня работы задержано шесть водителей, выехавших на полосу встречного движения, среди которых 1 осуществлял незаконные пассажирские перевозки. Всем им грозит лишение водительских прав на срок шесть месяцев.

К примеру, днем 15 сентября квадрокоптер зафиксировал факт выезда «на встречку» 35-летним водителем автомобиля Jac Sanray. Материал в отношении нарушителя, полицейские направили в суд с приложением фото и видео доказательств.

Помимо грубых нарушений ПДД беспилотные летательные аппараты выявляют водителей нарушивших требования дорожной разметки, дорожных знаков, не использующих ремень безопасности, а также разговаривающих по сотовому телефону во время движения.

В департаменте полиции призвали водителей быть внимательнее и не игнорировать требования ПДД.

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