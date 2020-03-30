USD 445.84
EUR 490.47
RUB 5.73
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Под контроль взят тяжеловесный автотранспорт в весенний период — МИИР…

Под контроль взят тяжеловесный автотранспорт в весенний период — МИИР РК

yandex

Vinkmag ad

В Казахстане с 1 марта по 1 мая 2020 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения автотранспортных средств по осевым нагрузкам, сообщает МИИР РК.

В период с 23 марта по 1 мая ограничения действуют для IV-ой климатической зоны (Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская (Карагандинский регион), Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области). А с 1 марта по 1 апреля они введены для V климатической зоны (Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская (Жезказганский регион), Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская области).

Вместе тем, временные ограничения не распространяются на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС, гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания/пассажиров и багажа/медикаментов и занятые на дорожно-строительных работах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Информация об отключении электроэнергии в Костанае

Следующая новость

Ожидание 25 минут. В Костанае изменится график движения автобусов некоторых маршрутов