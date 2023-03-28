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Под костанайские мосты пришла вода — видео

Видео прислали нам наши читатели. Это видео снято в первой половине дня. 

Одно видео снято на проспекте Абая.

Вода залила и путепровод, соединяющий улицы Уральская и Карбышева.

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