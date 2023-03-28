Под костанайские мосты пришла вода — видео

Видео прислали нам наши читатели. Это видео снято в первой половине дня. Одно видео снято на проспекте Абая. https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/03/whatsapp-video-2023-03-28-at-14.11.52.mp4 Вода залила и путепровод, соединяющий улицы Уральская и Карбышева. https://alau.kz/wp-content/uploads/2023/03/whatsapp-video-2023-03-28-at-14.11.39.mp4 Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.