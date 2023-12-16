Под лёд провалились двое мужчин в Костанайской области

Четверо сотрудников отдела полиции Житикары при спасении использовали спасательные тросы и жилеты, которые есть в каждом служебном авто.

31-летний и 51-летний мужчины решили срезать путь домой через реку Шортанды и провалились под лед.

Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и прыгнули в воду. Глубина в этом месте около шести метров.

Они быстро начали выталкивать мужчин на верх, при этом они держались за трос, по которому двое других полицейских по очереди вытянули на берег всех из воды.

Мужчин увезли на машине скорой медпомощи. Их состояние стабильное. Они находятся под наблюдением медиков.

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