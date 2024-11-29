Министр культуры и информации Аида Балаева проинформировала Главу государства об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, сообщает пресс-служба Акорды.

Также Балаева смообщила о планах ведомства на 2025 год.

«В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста. В Парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии «Казахфильм». По сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тысяч человек. Егодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН», — сообщила Аида Балаева.

Министр сообщила, что разработан пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание Фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов. Введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии. С начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.

Президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

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