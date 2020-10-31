Без маски и перчаток. Под пристальным вниманием торговые дома и ТРЦ

На базе НПП «Атамекен» руководитель отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями на рабочих местах и объектах коммунального назначения Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Костанайской области Дана Турсынбаева встретилась с руководителями ТРЦ и ТД, где разъяснила вопросы соблюдения карантинных и санитарно-противоэпидемических мер. Семинар прошел в онлайн формате.

На мероприятии были озвучены итоги двухдневных проверок ТД и ТРЦ в области.

«По заданию премьер-министра РК 27-28 октября территориальными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля в составе мониторинговых групп совместно с сотрудниками МПС и акиматов проведены рейдовые проверки 72 объектов. Это 7 ТРЦ и 65 ТД по вопросам соблюдения карантинных и санитарно-противоэпидемических мер, — сказала Турсынбаева, — Из 72 объектов, нарушения выявлены в 1 ТРЦ «Технодом» в Рудном: консультант находился на рабочем месте без маски и без перчаток. Дело по привлечению к административной ответственности данного сотрудника в работе», — сообщила Турсынбаева.

По состоянию на 30 октября нарушений карантинных и санитарно-противоэпидемических мер в торговых домах не выявлено. Специалисты СЭС напомнили, что с целью недопущения нарушений вышеуказанных мер, ТРЦ и ТД следует соблюдать следующие требования согласно главы III Приложения 5 Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №47 от 14 августа 2020 года.

«Требования к торгово-развлекательным комплексам (центрам), торговым домам на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина»:

1. Бесконтактный контроль температуры тела работников, персонала и посетителей на всех доступных входах.

2. Обязательное ношение масок посетителями, работниками, соблюдение социальной дистанции (за исключением членов одной семьи), кроме того, для работников ношение перчаток.

3. При входе в здание устанавливается дезинфекционный коврик смоченный методом орошения дезинфицирующим средством.

4.Установление санитайзеров с кожным антисептиком на входных группах, у входа в лифты, возле эскалаторов, в санитарных узлах, а также в каждом бутике и др.местах.

5. Администрация торгового объекта обеспечивает заполняемость объекта посетителями не более чем на 30% от общей вместимости торговой площади (без учета технических помещений).

6. Запрещается организация и проведение культурно-массовых, коллективных, зрелищных мероприятий.

7. В случаях выявления сотрудников с признаками ОРВИ (повышенной температурой тела), больные незамедлительно изолируются с одновременным информированием медицинского учреждения.

8. Бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха.

9. Обеззараживание воздуха осуществляется с использованием кварцевых, бактерицидных ламп согласно прилагаемой инструкции.

10. Наличие запаса дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников, перчаток, СИЗ органов дыхания (маски).

11. Влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией не менее 2 раз в день с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (инвентаря, столов, стульев), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы).

В случае несоблюдения вышеуказанных санитарно-противоэпидемических требований руководители, арендаторы, продавцы, работники ТРЦ и ТД будут привлечены к административной ответственности.

В соответствии со статьей 425 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК «Об административных правонарушениях»:

1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, –

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати (83340 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двухсот тридцати (638940 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот десяти (861180 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей (4 444 800 тенге).

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее причинение вреда здоровью человека, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния –

влечет штраф на физических лиц в размере двухсот (555 600 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере четырехсот шестидесяти (1 277 880 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестисот двадцати (1 722 360 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей (5 556 000 тенге), с приостановлением деятельности либо без такового, с конфискацией продукции или без такового.

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