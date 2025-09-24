Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан на 2025 год определены 3025 организаций образования для прохождения государственной аттестации.

На первое полугодие текущего года территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования провели государственную аттестацию в 1170 организациях образования.

Мероприятия направлены на выявление проблем в образовательном процессе, определение соответствия образовательного процесса требованиям государственного общеобразовательного стандарта образования, квалификационным требованиям.

«В прошлом году Комитетом и его территориальными департаментами в 2487 организациях образования проведены различные виды проверок, включая государственную аттестацию, профилактический контроль, внеплановые проверки на основании жалоб. В результате проверок выявлены факты несвоевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации, ненадлежащее обеспечение материально-технической базы школ», — отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов.

Стоит отметить, проведение контрольных мероприятий обеспечивает качество предоставления услуг в сфере образования, в том числе защиту прав педагогов.

Владелец или оператор связи, оказывающий услуги общественного доступа к сети интернет, подключает пользователя к сети интернет одним из следующих способов:

после направления пользователю одноразового персонального идентификатора (пароль) в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле «Логин»;

после авторизации пользователя на веб-портале «электронного правительства» посредством использования электронной цифровой подписи.

Авторизация пользователя завершается после ввода одноразового персонального идентификатора (пароля), полученного в SMS-сообщении, либо путем авторизации на веб-портале «электронного правительства» с использованием электронной цифровой подписи.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.

