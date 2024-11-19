Под проверку попали клубы и кафе в Костанайской области. Полицейские проверяли употребляют ли в заведениях нагревательные смеси, вейпы и кальяны

На момент проверки администрации и посетители заведения якобы не знали о запрете

«Законом запрещено употреблять табачные изделия в заведениях медицинских, образовательных, детских учреждениях, в местах массового скопления людей, то есть это кафе, бары, рестораны, в госучреждениях, в поездах, на воздушном судне», — сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.

К ответственности привлечены 10 человек, которые курили кальян в кафе и барах. Нарушители оштрафованы на 15 МРП или 55 тысяч тенге. Выявить нарушителей удалось только в первые часы рейдов Далее срабатывала «своя» система оповещения о том, что полицейские проверяют заведения

Владельцы заведенийоштрафованы на 20 МРП. Это порядка 77 тысяч тенге. Также проверкой были охвачены и заведения города Рудного. Там выявили один факт потребления кальяна.

С начала года в Костанайской области было привлечено к ответственности около 200 нарушителей.

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