Костанайский областной департамент по регулированию естественных монополий проверил местные коммунальные предприятия. Одно из них «Костанай-Су».

Как оказалось, с начала года костанайскому предпринимателю, владельцу банного комплекса выставляли счета на оплату за несуществующие у него канализационные сети.

«У него не было никаких канализационных сетей, у него стоит септик, где стекают все сточные воды и соответственно для откачки этих сточных вод применяются платные услуги ассенизаторских машин. Было зафиксировано, что действительно оплата происходила, производилась откачка сточных вод именно ассенизаторскими машинами», — сообщила руководитель отдела ДКРЕМ по Костанайской области Гульнара Такенова.

Таким образом, ведомство направило собранные материалы в административный суд, и сейчас они находятся на рассмотрении. Под проверку также попала костанайская теплоэнергетическая компания. Гульнара Такенова отметила, что горожане пожаловались на то, что уже к концу минувшего отопительного сезона, в их домах и квартирах не соблюдался температурный режим. Получилось так, что у кого-то дома было слишком жарко, а у кого-то даже прохладно. Специалист рассказала, что для проверки использовались данные из Казгидромета о наружной температуре воздуха, а также показания общедомового счетчика.

«Для примера можно сказать, что, допустим, при температуре 0 градусов допускается подача тепловой энергии в соответствие с температурным графиком 60 ГКалл, но по факту допускается и как меньше температура, так и больше температура. На потребителя это влияет непосредственно на начисления, то есть потребители изначально оплачивают те показания, которые «заходят» в дом. Сколько в дом «зашло» теплоэнергии, столько потребитель обязан заплатить»,- говорит Гульнара Такенова.

Кстати, из числа обратившихся потребителей были факты, когда из за несоблюдения норм подачи тепла, собственник жилья заплатил по счетам больше, чем мог бы, если бы режим соблюдался. На сегодня данные о проверке также переданы на рассмотрение в суд.

Ужесточат требования к авто и шашлычным В Алматы ужесточат требования к автотранспорту. Об этом LS сообщили в управлении экологии и окружающей среды. По...

Ещё одна дорога станет платной Национальная компания «КазАвтоЖол» сообщает, что в соответствии с приказом и.о. Министра транспорта Республики Казахстан от...