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Под проверку попали поликлиники Костанайской области

Фотография для новости Под проверку попали поликлиники Костанайской области

pixabay.com

Проходить дополнительных специалистов при медосмотре получении водительских прав навязывали в некоторых медучреждениях Костанайской области. 

В ведомство неоднократно обращались жители региона с жалобами на качество предоставления госуслуг в медучерждениях. К примеру, при прохождении медосмотра для допуска к управлению транспортным средством кроме обязательных врачей — терапевта, лора, окулиста и психиатра, людям навязывали дополнительных специалистов.

«Фактически ряд поликлиник к этому списку добавляют еще и невропатолога, и хирурга. Данные нарушения допускают такие поликлиники как Узункольская, Денисовская, Житикаринская и Сарыкольская. Чтобы исключить данную практику, нами было направлено письмо в управление здравоохранения Костанайской области. По итогам предоставленной информации проведены работы с учреждениями здравоохранения», — сообщила руководитель управления госуслуг департамента агентства по делам госслужбы по Костанайской области Гульнар Шагирова.

В итоге сотрудника Денисовкой РБ привлекли к дисциплинарной ответственности. С остальными была проведена беседа. Но, не смотря на это, постконтроль показал, что в медучреждениях также продолжают нарушать правила медосмотров. По данным агентства, такие нарушения есть и в городских учреждениях, среди них и поликлиника №3.

«Законодательство предусматривает, что любой гражданин может обратиться за информацией и его обязаны проконсультировать незамедлительно. Данные правила, которые предусматривает предоставление справки о допуске к управлению автотранспортным средством они также предполагают, что любой гражданин вправе обратиться за информацией в справочную службу услугодателя, но ряд поликлиник отказывают в предоставлении информации, ссылаясь на необходимость личной явки», — сообщила Гульнар Шагирова.

Такие нарушения были зафиксированы в городских больницах Лисаковска и Рудного, Костанайской поликлинике №2, а так же в Денисовской и Костанайской районных больницах. В агентстве отмечают, что если вдруг жители региона столкнулись с подобными нарушениями, они могут обриться к ним в ведомство.

 

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