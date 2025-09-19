На пленарном заседании Мажилиса депутат Болатбек Нажиметдинулы обратился к вице-министру культуры и информации Айбеку Сыздыкову с вопросом о проблеме непередачи или несвоевременной сдачи работодателями архивных документов, сообщает Zakon.kz.
«Сегодня многие компании ликвидируются, а документы исчезают. Завтра, когда человеку нужно будет подтвердить свой трудовой стаж для получения пенсии, он просто не сможет найти исходный документ. Речь идет о судьбах миллионов людей», – подчеркнул Нажиметдинулы.
Депутат напомнил, что согласно статье 23 Трудового кодекса, работодатель обязан обеспечить сохранность и передачу в архив документов, подтверждающих трудовую деятельность работников, а также сведения об их пенсионных отчислениях и обязательном социальном страховании. При этом, по его словам, в законе отсутствует ответственность за несоблюдение этих требований.
Он также привел статистику: в 2024 году количество переданных на хранение документов по личному составу сократилось на 59% по сравнению с 2023 годом.
В этой связи парламентарий поинтересовался, решает ли представленный законопроект проблему непередачи документов в архивы и планируется ли ввести ответственность за их несвоевременную сдачу.
Айбек Сыздыков ответил, что его ведомство готово обсудить предложения депутата на заседаниях рабочих групп и внести их в законопроект до второго чтения.
