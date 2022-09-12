Под видом массажного салона работал притон в Костанайской области

Фото из открытых источников
Сотрудниками в Костанайской области задержана администратор массажного салона. Об этом сообщает polisia.kz
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Администратор, по данным полиции, предоставляла арендуемое помещение салона для занятия проституцией и сводничества.
По данному факту составлен административный протокол по ст.450 ч.1 “Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества” КоАП.
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