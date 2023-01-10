USD 462.49
EUR 493.52
RUB 6.65
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Под видом соцпомощи. Полицейские задержали мошенника, обманувшего костанайцев на миллионы

Под видом соцпомощи. Полицейские задержали мошенника, обманувшего костанайцев на миллионы

10 января сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью в городе Костанай, был задержан 31-летний житель города Костанай, ранее судимый, который длительное время обманывал людей.

Он под предлогом получения социальных выплат и оказания помощи, используя персональные данные граждан, оформлял товарные кредиты на них в банках второго уровня. К примеру, в ноябре прошлого года он оформил кредит на жительницу Костаная.

По словам потерпевшей к ней домой пришел мужчина и рассказал, что оказывает социальную помощь малоимущим семьям, поэтому попросил у потерпевшей удостоверение личности. Для убедительности он пояснил, что под новый год будет оказано внимание в виде продуктового набора и подарков детям. После того, как он получил копию ее удостоверения, мужчина пообещал оформить необходимые документы .

Оформленный на себя товарный кредит женщина увидела спустя неделю, в приложении одного из банка, сумма займа составила 1 млн 119 тыс.тенге. На эту сумму мужчина оформил дорогостоящий телефон и аксессуары к нему.

Отделом по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области подозреваемый задержан, начато досудебное расследование по статье 190 ч 2 «Мошенничество».

Он подозревается по 12 аналогичным эпизодам на общую сумму более 10 млн. тенге. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В полиции еще раз призвали граждан быть бдительными и не передавать свои персональные данные, дабы не стать жертвами мошенников.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Названы возможные сроки завершения ремонта областной детской больницы в Костанае