Под видом соцпомощи. Полицейские задержали мошенника, обманувшего костанайцев на миллионы

10 января сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью в городе Костанай, был задержан 31-летний житель города Костанай, ранее судимый, который длительное время обманывал людей.

Он под предлогом получения социальных выплат и оказания помощи, используя персональные данные граждан, оформлял товарные кредиты на них в банках второго уровня. К примеру, в ноябре прошлого года он оформил кредит на жительницу Костаная.

По словам потерпевшей к ней домой пришел мужчина и рассказал, что оказывает социальную помощь малоимущим семьям, поэтому попросил у потерпевшей удостоверение личности. Для убедительности он пояснил, что под новый год будет оказано внимание в виде продуктового набора и подарков детям. После того, как он получил копию ее удостоверения, мужчина пообещал оформить необходимые документы .

Оформленный на себя товарный кредит женщина увидела спустя неделю, в приложении одного из банка, сумма займа составила 1 млн 119 тыс.тенге. На эту сумму мужчина оформил дорогостоящий телефон и аксессуары к нему.

Отделом по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области подозреваемый задержан, начато досудебное расследование по статье 190 ч 2 «Мошенничество».

Он подозревается по 12 аналогичным эпизодам на общую сумму более 10 млн. тенге. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

В полиции еще раз призвали граждан быть бдительными и не передавать свои персональные данные, дабы не стать жертвами мошенников.

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