Под властью антициклона. Прогноз погоды на 11-13 октября 

В начале новой рабочей недели территория Казахстана окажется под властью Европейского антициклона.
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С приходом антициклона ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур. А на запад страны будет смещаться очередной циклон из районов Черного моря, с ним здесь ожидается пасмурная, дождливая погода.
На севере и в центре Казахстана столбики термометров в дневные часы повысятся до 15-20 тепла, на востоке до 13-18 тепла и на юге до 20-25 тепла, а на западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха до 10-18 тепла.
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