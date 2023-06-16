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Под властью циклона. Прогноз погоды на три дня от синоптиков

Фото из открытых источников

В предстоящие выходные дни территория Казахстана будет находиться под властью Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтами.

На большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града;

18 июня на западе, 18-19 июня северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди, на юге Казахстана — пыльная буря.

Лишь на крайнем востоке республики погода преимущественно без осадков.

Ожидается понижение дневных температур на западе до +20+28, на северо-западе до +13+26, на севере до +17+27 градусов, на северо-востоке, востоке и в центре республики повышение до +30+37 градусов, а в южных регионах существенных изменений в температурном фоне не ожидаются.

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