Под влиянием глубокого циклона. Прогноз от синоптиков Казгидромета

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Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.
По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, он способствует выпадению обильных осадков: в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется также усиление ветра с метелью, в горных районах сильный снег, гололед и туман
В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до 5 мороза-3 тепла, в южных – ожидается понижение ночью до 7-18 мороза.
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