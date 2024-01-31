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Под влиянием глубокого циклона. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Под влияние глубокого циклона. Прогноз от синоптиков Казгидромета

pixabay.com

Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета. 

По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием глубокого северо-западного циклона, он способствует выпадению обильных осадков: в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде дождя и мокрого снега, прогнозируется также усиление ветра с метелью, в горных районах сильный снег, гололед и туман

В западных регионах температура воздуха будет повышаться ночью до 5 мороза-3 тепла, в южных – ожидается понижение ночью до 7-18 мороза.

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