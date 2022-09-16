+30 градусов. Прогноз погоды на 17-19 сентября 

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Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.
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Под влиянием атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).
Лишь север, центр и восток страны все еще будут находиться под влиянием Северо-западного антициклона, поэтому здесь ожидается погода преимущественно без осадков, а в ночные часы сохранятся заморозки до 5 градусов.
Что же касается дневных температур, столбики термометров будут постепенно повышаться по всей республике до 20-30 градусов тепла, на крайнем юге страны до 35 тепла и лишь на северо-востоке, востоке и в центре республики до 15-25 тепла.
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