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Под влиянием антициклона. Прогноз погоды на 30 августа – 1 сентября 

Под влиянием обширного Северо-западного антициклона, в предстоящие трое суток, на большей части страны ожидается погода без осадков, лишь на юге и в горных районах юго-востока республики.

31 августа-1 сентября на севере, на западе Западно-Казахстанской, 1 сентября в Костанайской, Северо-Казахстанской областей ожидаются дождь, гроза, усиление ветра.

Что же касается температурного фона, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха, днем столбики термометров на большей части страны достигнут отметки 25-35 тепла, на западе и юге 30-38 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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