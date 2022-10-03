Под влиянием антициклона. Прогноз погоды озвучили на 3-5 октября

В предстоящие дни ожидается влияние антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии.

Погода продолжит радовать жителей страны.

Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

А в дневные часы воздух будет постепенно прогреваться все больше и больше, несмотря на отрицательные температуры в ночное время.

На севере столбики термометров днем повысятся от 8-13 до 15-20 тепла, в южных регионах от 15-20 до 20-25 тепла, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит 15-23 тепла, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана 5-13 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.