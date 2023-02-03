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Под влиянием атмосферных фронтальных разделов. Прогноз погоды на три дня

Большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

На западе, севере и востоке страны ожидается снег, с низовой метелью, а в южных регионах прогнозируются осадки, на юге, в горных и предгорных районах сильные осадки (дождь, снег), туман и гололед.

Выпадение осадков будут сопровождатся усилением ветра. Прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха ночью на западе страны до 7-18 мороза, днем до 3-8 мороза. В северной половине страны, в центре и на востоке температурный фон остается без изменений: ночью в пределах 15-26, днем 5-13 мороза.

В южных регионах температура воздуха в ночные часы будет достигать небольших положительных значений, днем 2-10 тепла.

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