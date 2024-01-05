Под влиянием циклона. 30-градусные морозы прогнозируют синоптики Казгидромета

В ближайшие дни, под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега.

6 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега, 7-8 января на северо-западе, севере и в центре ожидается сильный снег. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель. По республике ожидаются туманы и усиление ветра.

В связи с вторжением холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны.

Так, на западе, и северо-западе в ночные часы ожидается понижение до 8-25 мороза, на севере до 5-30 мороза, а на востоке республики до 5-18 мороза. В южных регионах основной фон ночной температуры ожидается в пределе 5 мороза-7 тепла.

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