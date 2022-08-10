Под влиянием циклона. Прогноз погоды на 11-13 августа 

Отрог Северо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики.

Поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Северная, центральная, восточная и южная часть страны будут под влиянием ложбины Южного циклона, и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха днем:

на западе составит +30+38°С,

на северо-западе +23+35°С,

на севере +20+28°С,

в центре +23+33°С,

на востоке +18+28°С,

на юге, юго-востоке страны в пределах +23+35°С,

в горных районах +13+20°С.

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