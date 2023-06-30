Под влиянием двух циклонов. Прогноз на выходные

В предстоящие выходные дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атлантического и южного циклона.

Циклоны станут причиной дождей с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

1-2 июля на западе, 2-3 июля на северо-западе, 1 июля на востоке страны ожидаются сильные дожди.

Прогнозируется повышение температуры воздуха днем на западе до+27+35, на северо-западе +22+32, на севере, в центре страны до +30+35, на востоке до +25+33, на юго-востоке до +32+37, на юге основной фон + 32+40 градусов.

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