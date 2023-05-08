Под влиянием фронтальных разделов. Прогноз погоды на 9-11 мая 

Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета.
Большая часть республики по-прежнему будет под влияние атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града.
Повышенный фон атмосферного давления, сохранит свое влияние в начале периода на южные, центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха.
По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.